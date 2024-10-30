Названа попадающая под налог сумма доходов по вкладам

Под налог с процентов по вкладам по итогам 2024 года подпадут доходы от них свыше 210 тыс. рублей. Необлагаемая база изменилась, поскольку ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до рекордных 21%, и это последняя ставка, учитываемся при расчете налога.