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Названа попадающая под налог сумма доходов по вкладам

Названа попадающая под налог сумма доходов по вкладам

Под налог с процентов по вкладам по итогам 2024 года подпадут доходы от них свыше 210 тыс. рублей. Необлагаемая база изменилась, поскольку ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до рекордных 21%, и это последняя ставка, учитываемся при расчете налога.

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