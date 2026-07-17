Где будет свет в Севастополе до 12 часов

Энергоснабжение в Севастополе 17 июля.В ближайшие два часа с 10:00 до 12:00 электроснабжение будет у части потребителей 2-й очереди по следующим адресам: Северная сторона: Мекензиевы Горы, улица Нефедова, улица Туманная, улица Приятная, улица Энергетиков, село Фруктовое, посёлок Голландия, посёлок Любимовка, Качинское шоссе, улица Федоровская, улица Батарейная, улица Южногородская; Балаклавский район (села и посёлки): село Оборонное, 2-е отделение Золотой балки, село Благодать, село Хмельницкое, посёлок Сахарная Головка, село Морозовка; Инфраструктура: ТЦ «SeaMall», пляж «Омега»; Улицы: улица Стахановцев, проезд Эдельвейсовый, частично улица Хрусталева, улица Промышленная, частично улица Индустриальная, 3-й км и 4-й километр Балаклавского шоссе, улица Курганная, улица Шабалина, улица Генерала Хрюкина, проспект Генерала Острякова, улица Генерала Лебедя, улица Токарева, проезд Токарева, улица Генерала Коломийца, улица Маршала Бирюзова, хутор Отрадный, улица Маршала Геловани, улица Лоцманская, частично Камышовое шоссе, частично улица Николая Музыки, улица Буденого, улица Ватутина, улица Кожанова, улица Руднева, частично улица Героев Бреста, улица Маячная, частично улица Тараса Шевченко, частично улица Колобова, частично просп.