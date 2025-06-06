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Царьград

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Трамп: Киев сам дал России основание «разбомбить их ко всем чертям»

Трамп: Киев сам дал России основание «разбомбить их ко всем чертям»

Президент США Дональд Трамп поделился мнением на счет ударов Украины по российским аэродромам.Киевские власти сами сделали все, чтобы Россия нанесла массированные удары по Украине, заявил президент США Дональд Трамп, оценивая удары украинской армии по российским аэродромам.

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Комментарии
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ДЕ
Дмитрий Ершов
Даже за лужей поняли. .
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15 час.
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