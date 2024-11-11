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  • Олег Ванцин
    Ну, наверное не из-за спада улова, а увеличения продаж на экспорт.😀В России планирую...
  • Виктор Тимошевский
    Автор,а какая связь между предполагаемым сокращением госслужащих и ротацией губернаторского корпуса?В России планирую...
  • Evgenija Palette
    Засуетился, хорёк!Лукашенко напомни...

В России планируют сократить часть госслужащих

В России планируют сократить часть госслужащих

Оптимизация, возможно, уже летом следующего года коснется территориальных подразделений. При этом не исключено, что ЗП сокращаемых должностей смогут передать на повышение тем, кто остается.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Автор,а какая связь между предполагаемым сокращением госслужащих и ротацией губернаторского корпуса?
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18 час.
Олег Ванцин
Ну, наверное не из-за спада улова, а увеличения продаж на экспорт.😀
Ответить
17 час.

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