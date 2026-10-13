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Кейн — об удалении Олисе в игре «Баварии» с «Викингом»: «За подобные ошибки приходится расплачиваться»

Кейн — об удалении Олисе в игре «Баварии» с «Викингом»: «За подобные ошибки приходится расплачиваться»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал результат матча мюнхенцев с норвежским «Викингом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

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