В Самарском областном суде внучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина рассказала, что по указанию Светланы Метревели привела Дмитрия Метревели в квартиру пенсионеров, где он всю ночь прятался на балконе со стяжками и веревкой.
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