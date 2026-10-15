В Самарском областном суде внучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина рассказала, что по указанию Светланы Метревели привела Дмитрия Метревели в квартиру пенсионеров, где он всю ночь прятался на балконе со стяжками и веревкой.