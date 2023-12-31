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Упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков продлили до конца 2024 года

Упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков продлили до конца 2024 года

Упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков продлили до 31 декабря грядущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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