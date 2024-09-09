Что осталось от китайского внедорожника после 6 тыс. км настоящего ралли «Шелковый путь»

Российские автолюбители еще с опаской относятся к китайским машинам. Чаще всего это обусловлено недоверием к брендам, которое можно охарактеризовать одним вопросом: «А что случится с «китайцем» после года эксплуатации?».
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