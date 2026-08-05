С 8 августа изменятся правила заказов на Wildberries

С 8 августа часть покупателей Wildberries может заметить изменения в оформлении и получении заказов. Как следует из разъяснений компании и сообщений на официальных ресурсах, маркетплейс планирует постепенно корректировать отдельные правила, связанные с доставкой и выдачей товаров, в том числе в зависимости от работы логистической сети в конкретных регионах.
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