Сергунина: Благотворительный сервис на портале мэра объединил почти 100 НКО

Благотворительный сервис появился на столичном портале mos.ru в октябре 2020 года. С его помощью москвичи направили уже свыше 200 миллионов рублей на социально ориентированные программы некоммерческих организаций (НКО).
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