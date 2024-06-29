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Царьград

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29 июня 2024 года Землю накрыла мощная магнитная буря: ждать ли последствий

29 июня 2024 года Землю накрыла мощная магнитная буря: ждать ли последствий

Сегодня, 29 июня, Землю накрыла мощная магнитная буря второго уровня по 5-балльной шкале. В Восточном полушарии есть вероятность появления полярного сияния.

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