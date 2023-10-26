Чубайс готовит либеральный реванш?

Анфиса Иванова

Рыжая сатана -ещё тот " вольный каменщик"! И в кругу мирового масонства не последняя фигура ...корявая....наглая...но самое важное, что антироссийская начисто! Напрасно Президент нам выражает свое небрежное " недоумение" бегами этого жулика от российского правосудия... я подозреваю, что Президент боится его трогать...вот и дал ему вольную... Думаю, делая ударение на нежелание " персоннированности" управления государством, этот жук дает посыл, что к 40 году будут изменения к " коллективному" управлению.... Аукнется Путину его собственная самоуверенность ! Но если бы только Путину....