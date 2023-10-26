Экс-глава «Роснано» доит релокантов, обещая «Союз меча и орала» Сергей Аксенов На фото: Анатолий Чубайс (Фото: Артем Геодакян/ТАСС) Отец российской приватизации Анатолий Чубайс, уехав на ПМЖ за границу, осторожничает и старается не выступать лично против президента РФ Владимира Путина.
Чубайс готовит либеральный реванш?
Комментарии
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Анфиса Иванова
Рыжая сатана -ещё тот " вольный каменщик"! И в кругу мирового масонства не последняя фигура ...корявая....наглая...но самое важное, что антироссийская начисто! Напрасно Президент нам выражает свое небрежное " недоумение" бегами этого жулика от российского правосудия... я подозреваю, что Президент боится его трогать...вот и дал ему вольную... Думаю, делая ударение на нежелание " персоннированности" управления государством, этот жук дает посыл, что к 40 году будут изменения к " коллективному" управлению.... Аукнется Путину его собственная самоуверенность ! Но если бы только Путину....
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2 д.
YYYYYYY XXXXXXX
Да придушите вы эту гниду...
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2 д.
Андрей Соловьев
Толик явно не в ладах с реальностью.
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1 д.
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