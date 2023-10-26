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Чубайс готовит либеральный реванш?

Чубайс готовит либеральный реванш?

Экс-глава «Роснано» доит релокантов, обещая «Союз меча и орала» Сергей Аксенов На фото: Анатолий Чубайс (Фото: Артем Геодакян/ТАСС) Отец российской приватизации Анатолий Чубайс, уехав на ПМЖ за границу, осторожничает и старается не выступать лично против президента РФ Владимира Путина.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Рыжая сатана -ещё тот &quot; вольный каменщик&quot;!  И в кругу мирового масонства не последняя фигура ...корявая....наглая...но самое важное, что антироссийская начисто!  Напрасно Президент нам выражает свое небрежное &quot; недоумение&quot; бегами этого жулика от российского правосудия... я подозреваю, что Президент боится его трогать...вот и дал ему вольную...  Думаю, делая ударение на нежелание &quot; персоннированности&quot; управления государством, этот жук дает посыл, что к 40 году будут изменения к &quot; коллективному&quot; управлению....  Аукнется Путину его собственная самоуверенность !  Но если бы только Путину....
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2 д.
YYYYYYY XXXXXXX
Да придушите вы эту гниду...
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2 д.
Андрей Соловьев
Толик явно не в ладах с реальностью.
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1 д.

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