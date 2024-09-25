Захарова напомнила Боррелю о Сербии и Косово после его слов об Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова адресовала верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю о том, относится ли его позиция о якобы неделимости территорий к ситуации с Сербией и Косово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии