Грузии «выкручивали руки» для открытия «второго фронта» — Каладзе

Западные политики неоднократно оказывали давление на власти Грузии, чтобы был развязан вооруженный конфликт с Южной Осетией и Абхазией, но правящая партия «Грузинская мечта» смогла сохранить мир и отстоять национальные интересы страны, 20 января заявил генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.