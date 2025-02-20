Грузии «выкручивали руки» для открытия «второго фронта» — Каладзе

Западные политики неоднократно оказывали давление на власти Грузии, чтобы был развязан вооруженный конфликт с Южной Осетией и Абхазией, но правящая партия «Грузинская мечта» смогла сохранить мир и отстоять национальные интересы страны, 20 января заявил генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.
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