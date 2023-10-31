Дмитрий Медведев назвал Евросоюз «51 штатом США» Ирэн ОрлонскаяЗампредседателя российского Совета безопасности и экс-президент Дмитрий Медведев с жесткой иронией отреагировал на новости о удалении части видео главы ЕК, Урсулы фон дер Ляйен, где европейский политик упомянула о 100 тысячах погибших военных Украины.