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В здоровом теле — здоровый дух! В России отмечают день физкультурника

В здоровом теле — здоровый дух! В России отмечают день физкультурника

Еще в 20-30 годах прошлого века руководство страны советов «увело» лозунг у римского поэта-сатирика Ювенала: «В здоровом теле — здоровый дух!» Наш же современник московский поэт Игорь Иртеньев добавил к этому лозунгу: В здоровом теле — Здоровый дух.

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