Еще в 20-30 годах прошлого века руководство страны советов «увело» лозунг у римского поэта-сатирика Ювенала: «В здоровом теле — здоровый дух!» Наш же современник московский поэт Игорь Иртеньев добавил к этому лозунгу: В здоровом теле — Здоровый дух.