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Летний рецепт сладких пончиков с начинкой

Летний рецепт сладких пончиков с начинкой

Ингредиенты: - 1 стакан молока - 2 столовые ложки сахара - 1 столовая ложка дрожжей - 2 яйца - 1/3 стакана растительного масла - 1/2 чайной ложки соли - 4 стакана муки - Начинка (например, варенье, шоколадная паста или крем)Приготовление:  1.

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