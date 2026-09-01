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Безопасность торгового центра: как превратить разрозненные сигналы в управляемый контур

Безопасность торгового центра: как превратить разрозненные сигналы в управляемый контур

Каждый раз, когда я захожу в крупный торговый центр, невольно ловлю себя на мысли: сколько же здесь происходит одновременно — сотни посетителей, десятки арендаторов, технические помещения, парковка, зоны разгрузки.

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