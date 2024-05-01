В Московской области ликвидирован лесной пожар на площади 3,7 га

В Московской области в городском округе Луховицы потушен лесной пожар на площади 3,7 га. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального Комитета лесного хозяйства.
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