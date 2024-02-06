Код в помощь: ИИ стали чаще использовать в экономике и госуправлении России

Средний уровень использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сферах экономики и госуправления в России за последние два года вырос в 1,5 раза, об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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