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Еремин о Федорищеве и агентах: «Можно еще сказать, что он против слесарей на заводе – не понимаю, в чем посыл. Ему стоит ознакомиться с этой работой, все останется как есть»

Ранее губернатор Самарской области Федорищев высказывал претензии к агентам и намерение подать на них заявления в правоохранительные органы.

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