Количество желающих трудоустроиться зарубежом упало до минимума

О микроскопической прослойке граждан, которые все еще жаждут получить работу где-нибудь за пределами России информируют «Известия» со ссылкой на соответствующие данные от одной из платформ по трудоустройству.
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