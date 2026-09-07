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Газета.ру

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Сотрудник "Лемана ПРО" пожаловался на отмену ДМС после ухода в декрет

Сотрудник "Лемана ПРО" пожаловался на отмену ДМС после ухода в декрет

Работающий в «Лемана ПРО» гражданин Франции Жульен В. заявил, что после оформления отпуска по уходу за ребенком компания отключила его от программы добровольного медицинского страхования.

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