Сотрудник "Лемана ПРО" пожаловался на отмену ДМС после ухода в декрет

Работающий в «Лемана ПРО» гражданин Франции Жульен В. заявил, что после оформления отпуска по уходу за ребенком компания отключила его от программы добровольного медицинского страхования.
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