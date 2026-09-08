Эксперт Боева: школьники могут учиться планировать бюджет с карманных денег

Родители могут начать знакомить школьника с планированием бюджета с 500 рублей в неделю. Сумму стоит разделить на текущие расходы, накопления и спонтанные покупки, рассказала РИАМО основатель и совладелец сети Discovery Виктория Боева.
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