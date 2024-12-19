Санкции против NIS: США – в авангарде прессинга на Сербию

Принятое на днях решение Вашингтона ввести с 1 января 2025 года санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), являющейся официальным импортёром российской нефти, способно заблокировать полностью поставки из РФ, а кроме того – затормозить создание венгерско-сербского продления трубопровода «Дружба», по которому российская нефть могла бы поступать в Сербию, минуя транзит по нефтепроводу из Хорватии.