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Мировое обозрение

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Санкции против NIS: США – в авангарде прессинга на Сербию

Санкции против NIS: США – в авангарде прессинга на Сербию

Принятое на днях решение Вашингтона ввести с 1 января 2025 года санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), являющейся официальным импортёром российской нефти, способно заблокировать полностью поставки из РФ, а кроме того – затормозить создание венгерско-сербского продления трубопровода «Дружба», по которому российская нефть могла бы поступать в Сербию, минуя транзит по нефтепроводу из Хорватии.

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