Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Российские хакеры разместили поздравление с 9 мая на сайтах Украины

Российские хакеры разместили поздравление с 9 мая на сайтах Украины

Хакеры взломали украинские сайты учебных учреждений и разместили на них поздравление президента России Владимира Путина с Днем Победы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника хакерской группы «Килобайт V».

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