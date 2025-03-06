Как бесплатно поступить в престижный вуз Москвы? Депутат АКЗС от ЛДПР раскрывает секрет

Это очень хорошая возможность для ребят из Алтайского края, в том числе и из отдаленных сел, получить хорошее образование, считают в партии У выпускников Алтайского края есть возможность бесплатно поступить в один из престижных вузов Москвы – Университет мировых цивилизаций имени В.