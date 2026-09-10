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Россия и Куба продолжат реализацию совместных проектов в сфере образования

Россия и Куба продолжат реализацию совместных проектов в сфере образования

Статс-секретарь – заместитель Министра просвещения РФ Андрей Корнеев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ Энрике Орта Гонсалес провели рабочую встречу.

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