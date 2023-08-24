Россия обсудит в ОБСЕ притеснения россиян в Прибалтике

Россия поднимет вопрос возможного выдворения россиян из Латвии на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), намеченного на сентябрь, заявил «Известиям» постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.