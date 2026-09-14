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ФедералПресс

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Рынок акций на Мосбирже растет вслед за нефтью

Рынок акций на Мосбирже растет вслед за нефтью

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. Сегодня в начале основной сессии на Мосбирже российский фондовый рынок демонстрирует рост на фоне подорожания нефти.

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