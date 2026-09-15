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ТАСС

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На МФМ на марафоне "Знание. Первые" выступили 500 лекторов

На МФМ на марафоне "Знание. Первые" выступили 500 лекторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Порядка 500 лекторов различных направлений каждый день с утра до вечера проводят просветительскую программу в рамках марафона "Знание.

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