На МФМ на марафоне "Знание. Первые" выступили 500 лекторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Порядка 500 лекторов различных направлений каждый день с утра до вечера проводят просветительскую программу в рамках марафона "Знание.
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