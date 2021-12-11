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Эксперт Шульгин: в 2022 году потенциал роста доллара будет менее значительным

Эксперт Шульгин: в 2022 году потенциал роста доллара будет менее значительным

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Позитивные ожидания по курсу доллара на 2022 год сохраняются, однако потенциал роста будет менее значительным, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

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