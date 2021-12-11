Эксперт Шульгин: в 2022 году потенциал роста доллара будет менее значительным

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Позитивные ожидания по курсу доллара на 2022 год сохраняются, однако потенциал роста будет менее значительным, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Позитивные ожидания по курсу доллара на 2022 год сохраняются, однако потенциал роста будет менее значительным, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
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