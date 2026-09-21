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Царьград

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Ковальчук: Курчатовский институт спас более 30 научных центров

Ковальчук: Курчатовский институт спас более 30 научных центров

Михаил Ковальчук рассказал о спасении более 30 научных институтов под крышей Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", подчеркнув значимость объединения в 1990-е годы для сохранения национального достояния.

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