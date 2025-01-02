МВД дает рекомендации, как подготовиться к отключениям электроэнергии

МВД рекомендует гражданам заранее обеспечить себя резервными источниками освещения, такими как функциональные фонарики, дополнительные батарейки или светильники, работающие на аккумуляторах, в связи с рисками отключений электроэнергии.
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