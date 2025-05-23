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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский сделал 6-й шатаут в плей-офф НХЛ в карьере и догнал Хабибулина. Среди российских вратарей больше только у Набокова и Василевского (по 7)

Вратарь «Флориды» отразил все 17 бросков во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:0, 2-0).

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