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Регионы России

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Компания «Кауч» подтвердила совместимость платформы с Astra Linux Server

Компания «Кауч» подтвердила совместимость платформы с Astra Linux Server

В рамках программы технологического партнерства Ready for Astra компания «Кауч», разработчик решений для управления уязвимостями и соответствием, официально подтвердила совместимость своей платформы с операционной системой Astra Linux Server, разработанной «Группой Астра».

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