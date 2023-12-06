Битва за Купянск: в кровавых «каруселях» ВСУ теряют по роте ежедневно

Сырский приказал строить «метро» и назначил грузин командирами над неблагонадежными бандеровцами Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС На Купянском направлении, на первый взгляд, без перемен.
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