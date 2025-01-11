В народном календаре сегодня Страшный день. Без шуток. Считается, что сегодня нечисть максимально разгуляется, а вечером положено рассказывать домашним страшилки, сидя у костра / камина / при свечах.
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В народном календаре сегодня Страшный день. Без шуток. Считается, что сегодня нечисть максимально разгуляется, а вечером положено рассказывать домашним страшилки, сидя у костра / камина / при свечах.