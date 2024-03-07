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Республиканец Скализ назвал решение Байдена по экспорту СПГ подарком Путину

Республиканец Скализ назвал решение Байдена по экспорту СПГ подарком Путину

Лидер республиканского большинства в Палате представителей США Стив Скализ заявил, что решение президента страны Джо Байдена об остановке экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) подарком российскому лидеру Владимиру Путину.

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