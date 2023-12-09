"Пожалуйста, помоги": Израильтянка, прошедшая концлагерь, обратилась за помощью к Путину

Пенсионерка взмолила о помощи: её внук находится в плену у ХАМАС, и выручать его никто не спешит.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что международные силы не способны демилитаризовать сектор Газа.
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