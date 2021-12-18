Валентина случайно увидела, как ее любимый и ненаглядный муж взял за руку какую-то симпатичную девушку в легкой белоснежной шубке – и они начали бесстыже целоваться …

Наверное, на свете немного женщин, которые не переживали бы подобную жизненную ситуацию. Сумела ли Валентина найти достойный выход из сложившихся обстоятельств? Какова ее дальнейшая судьба? Обо всем этом вы узнаете из нашей очередной истории.