‼️🇷🇺 Су-57 разбился в Подмосковье ▪️Минобороны сообщило о крушении учебно-боевого самолета, не уточнив его модель, СМИ уточняют, что упал Су-57.
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‼️🇷🇺 Су-57 разбился в Подмосковье ▪️Минобороны сообщило о крушении учебно-боевого самолета, не уточнив его модель, СМИ уточняют, что упал Су-57.
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