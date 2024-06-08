"Теперь в истории Олега Тинькова можно окончательно поставить точку. Надеюсь, больше мы его в России не вспомним."

Дмитрий Фактурович Я не говорю, что он постыдится, я говорю, что он пойдет в гору. Многих с души воротило одно имя Тинькофф. А сейчас этого отторжения не будет, и большее количество россиян будут пользоваться этими предложениями. А обирание людей у банков в крови.

Н Наталья Конечно, постыдится. Тем более, что Потанин, есть, ум, честь и совесть нашего олигархата.