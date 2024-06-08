Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Теперь в истории Олега Тинькова можно окончательно поставить точку. Надеюсь, больше мы его в России не вспомним."

"Теперь в истории Олега Тинькова можно окончательно поставить точку. Надеюсь, больше мы его в России не вспомним."

Одиозный бизнесмен Олег Тиньков, признанный иностранным агентом и отказавшийся от российского гражданства, теряет последнюю нить, связывающую его с нашей страной.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Я не говорю, что он постыдится, я говорю, что он пойдет в гору. Многих с души воротило одно имя Тинькофф. А сейчас этого отторжения не будет, и большее количество россиян будут пользоваться этими предложениями. А обирание людей у банков в крови.
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15 час.
Н
Наталья
Конечно, постыдится. Тем более, что Потанин, есть, ум, честь и совесть нашего олигархата.
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15 час.
SS
Sadykh Sadykhov
Не думаю, что Потанин лучше Тинькова. Шило на мыло поменяли и в очередной раз дурят народ. Они в принципе не могут быть &quot;хорошими&quot; для народа.Когда он улизнул? Но до сих пор только и слышно из всех унитазов потанин-шмотанин.
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12 час.

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