Единственный правильный выбор для Филиппин - незамедлительно вывести свое судно из прилегающих вод китайского рифа Сяньбинь

Пекин, 28 августа /Синьхуа/ -- Филиппинское судно в воскресенье незаконно вторглось в прилегающие воды рифа Сяньбинь китайского архипелага Наньша, что послужило причиной небольшого столкновения с судном Береговой охраны Китая /БОК/.
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