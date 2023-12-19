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В Москве наградили участников II Национальной премии дошкольного творчества

В Москве наградили участников II Национальной премии дошкольного творчества

В Центральном доме кинематографистов состоялась II Национальная премия дошкольного творчества, созданная Ассоциацией деятелей детского творчества совместно с Всероссийский комитетом по дошкольному воспитанию ОМЕП.

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