В Москве наградили участников II Национальной премии дошкольного творчества

В Центральном доме кинематографистов состоялась II Национальная премия дошкольного творчества, созданная Ассоциацией деятелей детского творчества совместно с Всероссийский комитетом по дошкольному воспитанию ОМЕП.
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