The Times: Европа будет рада переложить на Трампа вину за проигрыш Украины

REUTERS/Callaghan O'Hare Несмотря на ненависть большинства правительств стран Европы к избранному президенту США Дональду Трампу, они будут рады, что он может взять на себя большую часть вины за "предательство" Украины.
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