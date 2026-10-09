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Царьград

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Кириенко сообщил о 120 странах на II Глобальном цифровом форуме

Кириенко сообщил о 120 странах на II Глобальном цифровом форуме

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл Второй Глобальный цифровой форум в Москве, собравший представителей 120 стран.

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