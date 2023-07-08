Царьград

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Губернатор Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с Днем семьи, любви и верности

Он подчеркнул важность семьи как одной из традиционных общечеловеческих ценностей.Губернатор Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с Днем семьи, любви и верности, подчеркнув важность семьи как одной из традиционных общечеловеческих ценностей.

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