Он подчеркнул важность семьи как одной из традиционных общечеловеческих ценностей.Губернатор Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с Днем семьи, любви и верности, подчеркнув важность семьи как одной из традиционных общечеловеческих ценностей.