Мужчину в Петербурге арестовали за хищение денег у двух женщин под видом сотрудника ФСБ

Его обвиняют в краже более 1 миллиона рублей Суд Колпинского района Санкт-Петербурга избрал меру пресечения подозреваемому в мошенничестве, который обманывал жительниц Северной столицы, прикидываясь сотрудником спецслужб.
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