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Газета.ру

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Зеленский заявил, что Трамп согласен дать Киеву лицензии на производство Patriot

Зеленский заявил, что Трамп согласен дать Киеву лицензии на производство Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что глава США Дональд Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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